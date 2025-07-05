Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилевщины

«На Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Значимость тех событий, во многом повлиявших на исход битвы под Москвой и дальнейший ход войны, ставит это белорусское поле в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровским», — сказал он.