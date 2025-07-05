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Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилевщины

Президент Беларуси в субботу посетил мемориальный комплекс на Буйничском поле в Могилевской области, где открыт новый музей.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Бои на под Могилевом во время Великой Отечественной войны во многом повлияли на исход битвы под Москвой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая новый музей на Буйничском поле.

«На Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Значимость тех событий, во многом повлиявших на исход битвы под Москвой и дальнейший ход войны, ставит это белорусское поле в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровским», — сказал он.

Речь идет о боях под Могилевом, которые значительно затруднили продвижение гитлеровских войск в 1941 году. Лукашенко, говоря о тех событиях, напомнил, что детали боев стали известны, благодаря военному корреспонденту Константину Симонову, который после смерти завещал развеять здесь свой прах.

Президент подчеркнул, что сегодня белорусы, открывая музей Славы Могилевщины, исполняют волю ветеранов и жителей области.

Лукашенко ознакомился с музея, пообщался с представителями трудовых коллективов, общественности и молодежи. В музее он оставил запись в книге отзывов. В частности, президент отметил, что его появление символично в год 80-летия Победы.

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