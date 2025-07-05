Протест в центре Кишинева: «Мы устали от лжи и беззакония!»

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Акция протеста против злоупотреблений со стороны правящего режима прошла в центре Кишинева, организатором выступила оппозиционная партия «Будущее Молдовы».
«Сегодня, перед лицом злоупотреблений власти, вынужденного молчания и растущего страха, мы больше не можем оставаться сторонними наблюдателями», — заявил лидер политсилы, экс-премьер Василий Тарлев.
Участники митинга заявили, что устали от злоупотреблений со стороны власти и принуждения народа к молчанию. Они потребовали соблюдения основных прав и свобод, необходимых в демократическом обществе.
Митингующие скандировали «Да здравствует Молдова — суверенное и свободное государство!», «Нынешняя власть должна уйти!», «Народ — это мы!», «PAS — на свалку истории!».
«Мы с вами вынуждены жить в стране, где слово стало опасным, где вопрос — уже преступление, где правда — угроза безопасности нынешней власти. Свобода слова для нас — как новенькая купюра, красивая, нарисованная, но никому ее даже подержать не дают. Демократия только в брошюрах. Но самое главное — что эта бездарная и абсолютно никчемная власть забыла, что в стране, где власть боится слов, слово становится оружием», — заявила присутствовавшая на протестной акции депутат-коммунист Диана Караман.
Митингующие отметили, что правящая в стране партия PAS ведёт Молдову к социальной, экономической и демократической катастрофе.
«Евросоюз даст Молдове почти два миллиарда евро — но большая часть этих денег останется за рубежом, а мы еще и будем должны заплатить по ним проценты», — заявил Василий Тарлев.
«Они нас загоняют в долговую яму и говорят нам, что это развитие», — отметила Диана Караман.
Участники акции протеста приняли также итоговую декларацию из пяти пунктов с рядом требований:
- каждое решение властей должно приниматься в интересах страны и народа, а не в интересах коррумпированных чиновников и иностранных интересов;
- нужно немедленно прекратить увеличение военных расходов и милитаризацию Молдовы;
- также необходимо прекратить политические преследования и злоупотребления в отношении политических лидеров и сил, не согласных с политикой PAS;
- руководство МВД, отдавшее приказ об избиении родителей с детьми и священнослужителей во время мирного шествия в защиту традиционных ценностей и семьи 25 июня 2025 года, должно уйти в отставку. Нужно также привлечь к уголовной ответственности тех, кто совершил этот репрессивный и запугивающий акт;
- президент Республики Молдова и все правительство, связанное с PAS, должны уйти в отставку.
Участники протеста особо подчеркнули, что Молдова должна оставаться суверенным и нейтральным государством.