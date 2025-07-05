Протест в центре Кишинева: «Мы устали от лжи и беззакония!»

«Мы с вами вынуждены жить в стране, где слово стало опасным, где вопрос — уже преступление, где правда — угроза безопасности нынешней власти. Свобода слова для нас — как новенькая купюра, красивая, нарисованная, но никому ее даже подержать не дают. Демократия только в брошюрах. Но самое главное — что эта бездарная и абсолютно никчемная власть забыла, что в стране, где власть боится слов, слово становится оружием», — заявила присутствовавшая на протестной акции депутат-коммунист Диана Караман.