Медикам в Караганде увеличили подъемные средства

В сельской местности Карагандинской области строятся 92 медицинских объекта, передает BAQ.KZ. Это — врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Из них 51 на возвращенные активы — средства выделены из специального государственного фонда. Решается вопрос и с кадрами.
«Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на села, но и на города», — отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.
В прошлом году в сельскую местность было привлечено 62 врача, в этом ожидается еще 70.