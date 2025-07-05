Медикам в Караганде увеличили подъемные средства

«Поступают вопросы: а кто там будет работать? Хочу напомнить, что мы усилили кадровую поддержку. Подъемные медикам увеличили до 8,5 млн тенге, и теперь это практика будет распространяться не только на села, но и на города», — отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.