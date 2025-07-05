В Госдуме хотят изменить правила прикрепления к поликлинике

В Госдуму (ГД) поступило предложение о сокращении минимального срока прикрепления граждан к поликлинике с одного года до трех месяцев. Автором инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Настоящий законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям. А именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — сказал Нилов в разговоре с ТАСС.
По мнению депутата Нилова, введение нового порядка сроков прикрепления позволит повысить доступность медицинской помощи и улучшить ее качество. Действующие правила, ограничивающие выбор поликлиники, способствуют неравномерному распределению нагрузки между медицинскими учреждениями и снижают эффективность их работы.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в силу вступят изменения в работе врачей. В частности, фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей-терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. По мнению Минздрава РФ, это позволит решить проблему нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности и небольших городах.