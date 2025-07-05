Штрафы за попрошайничество хотят ввести в Нижегородской области

Однако, как указано в пояснительной записке к законопроекту, одиночное попрошайничество не подпадает под эти статьи и, по сути, не карается законом. Чтобы устранить это, в кодекс планируют ввести новую статью — 2.27 «Приставание к гражданам в общественных местах».