Трамп признал Путина профессионалом и похвалил его за успешную борьбу с санкциями

Трамп уточнил, что ~российский лидер «не в восторге» от возможности введения новых рестрикций~. Речь идет о законодательной инициативе сенатора Линдси Грэма. В законопроекте предполагается, что если какая-либо страна покупает товары у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, будет вводиться 500-процентная пошлина.