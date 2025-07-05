Рыженков примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

«Беларусь впервые участвует в саммите БРИКС на высоком уровне.
В МИД отметили, что в программе визита — выступление белорусской делегации на расширенных заседаниях, а также двусторонние встречи Рыженкова с главами внешнеполитических ведомств государств — членов объединения.
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро. Как сообщало агентство Bloomberg, на нем будут обсуждаться международные санкции, введенные странами Запада, палестино-израильский конфликт и в целом ситуация в секторе Газа, в том числе в гуманитарной сфере. Кроме того, ожидается, что будут затронуты темы Парижского соглашения по климату, а также глобального контроля над технологиями искусственного интеллекта.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года — Индонезию. Статус партнеров объединения имеют Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.