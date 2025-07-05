Рыженков примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро. Как сообщало агентство Bloomberg, на нем будут обсуждаться международные санкции, введенные странами Запада, палестино-израильский конфликт и в целом ситуация в секторе Газа, в том числе в гуманитарной сфере. Кроме того, ожидается, что будут затронуты темы Парижского соглашения по климату, а также глобального контроля над технологиями искусственного интеллекта.