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Рыженков примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

В программе министра в Рио-де-Жанейро — встречи с коллегами из стран, входящих в БРИКС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков примет участие в саммите БРИКС, который начнется 6 июля в Бразилии, сообщили в пресс-службе МИД республики.

«Беларусь впервые участвует в саммите БРИКС на высоком уровне. 6—7 июля в Бразилии министр представит страну по поручению президента», — говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети Х.

В МИД отметили, что в программе визита — выступление белорусской делегации на расширенных заседаниях, а также двусторонние встречи Рыженкова с главами внешнеполитических ведомств государств — членов объединения.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро. Как сообщало агентство Bloomberg, на нем будут обсуждаться международные санкции, введенные странами Запада, палестино-израильский конфликт и в целом ситуация в секторе Газа, в том числе в гуманитарной сфере. Кроме того, ожидается, что будут затронуты темы Парижского соглашения по климату, а также глобального контроля над технологиями искусственного интеллекта.

БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, с января 2025 года — Индонезию. Статус партнеров объединения имеют Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.