В аэропорту Алматы пострадал ребенок

В Международном аэропорту Алматы на днях произошел инцидент с ребенком. Информация об этом появилась в социальных в сетях. В рассылке говорилось, что на мальчика упал осколок стекла. В пресс-службе воздушной гавани Zakon.kz рассказали, что же случилось на самом деле.