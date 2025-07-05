В аэропорту Алматы пострадал ребенок

В соцсетях также отмечалось, что осколок попал в лоб. Помогли ребенку, по словам очевидцев, пассажиры.
В ответе на запрос корреспондента Zakon.kz 5 июля 2025 года дан следующий ответ.
Как оказалось, в терминале внутренних рейсов во время ожидания посадки ребенок, играя, внезапно побежал в сторону выхода на перрон и ударился о витражную стеклянную перегородку.
Сотрудники службы безопасности незамедлительно отреагировали и вызвали медицинскую службу аэропорта, а также скорую медицинскую помощь. Дежурные медицинские работники аэропорта оперативно прибыли на место и оказали первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи.
Также известно, что состоянию ребенка ничего не угрожает.
В заключительной части обращения есть и обращение к родителям.
Аэропорт Алматы призывает родителей несовершеннолетних детей быть более ответственными и усилить контроль за детьми. Важно соблюдать необходимые нормы и правила поведения.