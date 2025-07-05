Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном

«Мы знаем, что наши два друга находятся на уровне взаимопонимания для преодоления этой проблемы. Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы. Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Кавказ больше не может терпеть новый конфликт. Как Турция, я верю, что мы решим этот вопрос с помощью дипломатических процессов, заняв сторону спокойствия. Этот вопрос был включен в нашу повестку дня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Ильхам делает очень осторожный и осмотрительный шаг. Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это», — сказал турецкий лидер.