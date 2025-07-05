Euractiv узнал, когда Евросоюз представит санкции против Израиля

В ответ на продолжающиеся боевые действия Великобритания, Франция и Канада выступили с совместным заявлением, где пригрозили принять «конкретные меры», в том числе ввести санкции. Нетаньяху назвал выступление лидеров трех стран «поощрением террора и рецептом для новых трагедий». Он подчеркнул, что война может закончиться «хоть завтра», если боевики ХАМАС капитулируют и отпустят всех заложников, которые находятся в плену с октября 2023 года.