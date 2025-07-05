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СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана

Telegraph: Израиль скрыл факт попадания иранских ракет по пяти военным объектам.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, пишет The Telegraph.

«Иранские ракеты, по-видимому, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны», — говорится в публикации со ссылкой на данные спутниковых радаров.

По информации издания, среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения.

Отмечается, что израильские власти не обнародовали информацию об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Тегеран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе «Эль-Удейд» США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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