Военные Сухопутных войск посетили музей Первого Президента

В рамках военно-патриотического и культурно-просветительского воспитания, военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил Республики Казахстан посетили Президентский центр — музей Первого Президента Республики Казахстан.
В ходе экскурсии личный состав ознакомился с основными вехами становления государственности Казахстана, ключевыми этапами развития страны, историей формирования отечественных Вооружённых Сил.
Особое внимание было уделено экспозициям, отражающим события периода независимости, внешнеполитические инициативы, достижения в области экономики, науки и культуры. Военнослужащие с интересом изучили документы, фотографии, награды, личные вещи, а также уникальные архивные материалы, представленные в мультимедийном формате.
Кроме того, военнослужащим предоставилась возможность посетить фотовыставку «Моя Астана: от прошлого к будущему», посвященная творчеству казахстанского фотожурналиста и краеведа Нурмухамата Имамова, человека, который посвятил свою жизнь фиксации живого дыхания нашего города.
Мероприятие направлено на развитие у воинов чувства патриотизма, гордости за историческое наследие и укрепление национальной идентичности.
Подобные инициативы способствуют формированию у военнослужащих целостного восприятия истории страны, повышают уровень гражданской ответственности и укрепляют связь поколений.