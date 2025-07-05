Военные Сухопутных войск посетили музей Первого Президента

Кроме того, военнослужащим предоставилась возможность посетить фотовыставку «Моя Астана: от прошлого к будущему», посвященная творчеству казахстанского фотожурналиста и краеведа Нурмухамата Имамова, человека, который посвятил свою жизнь фиксации живого дыхания нашего города.