Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Сухопутных войск посетили музей Первого Президента

В преддверии празднования Дня столицы военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК посетили Президентский центр в Астане, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сухопутных войск Вооружённых Сил Республики Казахстан

В рамках военно-патриотического и культурно-просветительского воспитания, военнослужащие Управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил Республики Казахстан посетили Президентский центр — музей Первого Президента Республики Казахстан.

В ходе экскурсии личный состав ознакомился с основными вехами становления государственности Казахстана, ключевыми этапами развития страны, историей формирования отечественных Вооружённых Сил.

Особое внимание было уделено экспозициям, отражающим события периода независимости, внешнеполитические инициативы, достижения в области экономики, науки и культуры. Военнослужащие с интересом изучили документы, фотографии, награды, личные вещи, а также уникальные архивные материалы, представленные в мультимедийном формате.

Кроме того, военнослужащим предоставилась возможность посетить фотовыставку «Моя Астана: от прошлого к будущему», посвященная творчеству казахстанского фотожурналиста и краеведа Нурмухамата Имамова, человека, который посвятил свою жизнь фиксации живого дыхания нашего города.

Мероприятие направлено на развитие у воинов чувства патриотизма, гордости за историческое наследие и укрепление национальной идентичности.

Подобные инициативы способствуют формированию у военнослужащих целостного восприятия истории страны, повышают уровень гражданской ответственности и укрепляют связь поколений.