МИНСК, 5 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не скрывать правду о Великой Отечественной войне, какой бы она ни была, об этом он заявил в субботу во время открытия музея Славы Могилевщины.
Глава государства отметил особую важность сохранения исторической правды, так как в настоящее время идет борьба за умы белорусов, и если она будет проиграна, время Беларуси будет сочтено.
Именно поэтому, по его словам, в стране делается все для сохранения исторической памяти о подвигах советских людей, которые совершались в том числе на белорусской земле.
Лукашенко также отметил, что следует помнить и о просчетах, которые были допущены в начале Великой Отечественной, так как это тоже часть исторической правды.
«Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы “прошлепали” начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — призвал глава государства, слова которого цитирует БелТА.
Президент подчеркнул, что произошедшее стало возможным не потому, что солдаты Красной Армии были хуже немецких — просто СССР оказался в какой-то степени не готов к войне, рассчитывая на умиротворение Германии и договор о ненападении.
Из всех этих уроков прошлого, по словам Лукашенко, необходимо сделать выводы и всегда быть способными защищать свою страну.
Он также заявил, что Беларусь ни на кого не нападает, предостерегает от войны, но к ней нужно готовиться, чтобы она вновь не случилась на белорусской земле, став для республики неожиданностью, как это было в 1941-м.