Мэр Воронежа: продолжается корректировка схем движения на основных дорогах

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал губернатору Александру Гусеву о продолжении корректировки схем движения на основных дорогах областного центра. Градоначальник рассказал об этом в своём Telegram-канале.
Одна из схем корректировки касается улицы Лебедева и съезда с ВоГРЭСовского моста в её направлении.
«Ранее мы уже меняли организацию проезда там за счет перераспределения потоков — сужения и добавления полос. Это дало свои плоды: по результатам мониторинга транспортная ситуация на этом отрезке улучшилась. В ближайшее время снова планируем вернуть еще одну полосу движения в направлении микрорайона Машмет. Сделаем это за счет сокращения обочины, начиная от заправки и до остановки “Улица Лебедева”, — рассказал Сергей Петрин.
Также мэр рассказал, что в 2025 году предусмотрена замена покрытия на улице Лебедева. Реорганизация движения будет проведена в рамках работ, после чего дорожные рабочие обновят разметку.
Помимо этого на пересечениях Ленинского проспекта с улицами Героев Стратосферы и Лебедева появятся «вафельницы» с системой фотовидеофиксации правонарушений.
Напомним, что правила проезда по «вафельной» разметке на дороге запрещают остановку, которая длится более пяти секунд, чтобы не перекрывать путь автомобилям с поперечных улиц, которые после выедут на перекрёсток. Решение поможет избежать серьёзных заторов на перекрёстках в часы пик.
«Также вернулись к теме запрета левых поворотов на улице Димитрова. Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого покрытия на ней. После устройства нового начнем и обновление разметки, но с некоторыми изменениями. На отрезке улицы Димитрова от “кольца” до развязки теперь будет разрешено только по одному левому повороту в каждом направлении. При выезде из города он будет осуществляться на пересечении с улицей Калачеевской (для этого организуем накопительную полосу). При въезде в город развернуться можно будет за пересечением с улицей Витебской — по существующим съездам (в районе дрожжевого завода)», — рассказал Сергей Петрин.
По словам градоначальника, завершить изменения планируется до конца августа, пока в Воронеже ещё не так много машин в связи с летними отпусками.
Напомним, что ранее губернатор Александр Гусев поручил запустить в Воронеже специальную систему для борьбы с пробками.
«Прошу в течение месяца организовать работу таким образом, чтобы оперативно реагировать на заторы. В 90% случаев пробки возникают в результате дорожно-транспортных происшествий. Люди не должны часами стоять на дороге. Необходимо, чтобы специалисты могли в режиме реального времени посмотреть, где затор, и тут же принять какие-то меры. Здесь понадобится помощь и сотрудников ГИБДД», — сказал губернатор.