Мэр Воронежа: продолжается корректировка схем движения на основных дорогах

«Также вернулись к теме запрета левых поворотов на улице Димитрова. Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого покрытия на ней. После устройства нового начнем и обновление разметки, но с некоторыми изменениями. На отрезке улицы Димитрова от “кольца” до развязки теперь будет разрешено только по одному левому повороту в каждом направлении. При выезде из города он будет осуществляться на пересечении с улицей Калачеевской (для этого организуем накопительную полосу). При въезде в город развернуться можно будет за пересечением с улицей Витебской — по существующим съездам (в районе дрожжевого завода)», — рассказал Сергей Петрин.