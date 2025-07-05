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Белый дом ответил на данные, что Цукерберга выгнали из Овального кабинета

Глава Meta (компания признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, будучи в Белом доме, заглянул в Овальный кабинет, чтобы поздороваться, его не выгоняли оттуда, передает New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: AP 2024

«Его не просили уйти. Он заглянул, чтобы поздороваться, по просьбе президента [Дональда Трампа], а затем ушел, чтобы дождаться начала встречи с президентом, которая была запланирована после встречи с пилотами», — рассказал он.

NBC News со ссылкой на источники писал, что Цукерберг неожиданно заявился на встречу Трампа с военачальниками, когда те обсуждали новые стелс-самолеты F-47. Из опасений, что глава IT-компании не имеет доступа к секретной информации, его попросили выйти.

Ситуация встревожила участников встречи, как и то, что помощница что-то показывала Трампу на ноутбуке и что ему дважды звонили. Военные опасаются утечек.

Сам Трамп, передает телеканал, называет Белый дом «Центральным вокзалом» из-за потока посетителей, которые приходят к нему. Президента пытались приучить к дисциплине, чтобы не допускать такого разброда, но этого сделать не удалось.

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