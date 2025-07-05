Сила, с которой должны считаться: кореевед Константин Асмолов — о военном потенциале КНДР

Константин Асмолов — кореевед, один из двух российских специалистов по Северной Корее и единственный из них, кто живет и работает в нашей стране*. Он неоднократно бывал в КНДР и написал по мотивам своих поездок книгу «Не только ракеты» — о жизни в одной из самых закрытых стран мира. Кореевед часто говорит, что в массовом сознании Северная Корея существует либо как «последний оплот социализма», либо как «страна тотального зла, где все ходят строем». И первое, и второе — мифы, которые Константину Асмолову по долгу службы приходится развенчивать. Сделал он это и для нас в беседе об армии КНДР и об изменениях в жизни корейцев при товарище Ким Чен Ыне.