Вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен, заявил МИД Дании

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен, сообщает издание Euractiv.
«Он заявил, что ситуация “не решена”, предупредив, что гренландское общество может быть уязвимо перед лицом американских манипуляций», — пишет издание.
При этом министр подчеркнул, что говорит не о влиянии со стороны властей США, а о наплыве в Гренландию американских инвесторов и инфлюэнсеров.
Издание указывает, что 6 июля глава МИД Дании вместе с министром обороны страны отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями американских властей, оборонной индустрии и лидерами мнений, чтобы направить «сильный сигнал».