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Вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен, заявил МИД Дании

Глава МИД Дании Расмуссен: вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен, сообщает издание Euractiv.

«Он заявил, что ситуация “не решена”, предупредив, что гренландское общество может быть уязвимо перед лицом американских манипуляций», — пишет издание.

При этом министр подчеркнул, что говорит не о влиянии со стороны властей США, а о наплыве в Гренландию американских инвесторов и инфлюэнсеров.

Издание указывает, что 6 июля глава МИД Дании вместе с министром обороны страны отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями американских властей, оборонной индустрии и лидерами мнений, чтобы направить «сильный сигнал».