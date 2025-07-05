Депутат Водолацкий рассказал о причинах массовых атак БПЛА на Ростовскую область

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции Водолацкий отмечает, что Ростовская область является важным логистическим узлом, через который идут поставки строительных изделий, гуманитарной помощи и других товаров на новые территории. Донской регион имеет административные границы с ДНР и ЛНР.
«Это попытка запугать наши приграничные территории и население, попытка показать, что Украина будет мстить за то, что Ростовская область оказывает гуманитарную помощь в массовых объемах….Поэтому за такую активную гражданскую позицию, добрососедские отношения с новыми территориями наша область подвергается атакам», — заявил ТАСС Водолацкий.
Напомним, 4 июля Ростовскую область атаковали 26 БПЛА. В Миллеровском районе из-за обрушения плиты перекрытия в восьмиквартирном доме погибла бывшая учительница. Также в Азовском районе повредились многоэтажки, а в Шахтах из-за отключения подстанции порядка 6000 жителей оказались без света.