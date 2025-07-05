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Депутат Водолацкий рассказал о причинах массовых атак БПЛА на Ростовскую область

Виктор Водолацкий считает, что атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область связана с важной ролью донского региона в восстановлении Донбаса. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Правительство Ростовской области

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции Водолацкий отмечает, что Ростовская область является важным логистическим узлом, через который идут поставки строительных изделий, гуманитарной помощи и других товаров на новые территории. Донской регион имеет административные границы с ДНР и ЛНР.

«Это попытка запугать наши приграничные территории и население, попытка показать, что Украина будет мстить за то, что Ростовская область оказывает гуманитарную помощь в массовых объемах….Поэтому за такую активную гражданскую позицию, добрососедские отношения с новыми территориями наша область подвергается атакам», — заявил ТАСС Водолацкий.

Напомним, 4 июля Ростовскую область атаковали 26 БПЛА. В Миллеровском районе из-за обрушения плиты перекрытия в восьмиквартирном доме погибла бывшая учительница. Также в Азовском районе повредились многоэтажки, а в Шахтах из-за отключения подстанции порядка 6000 жителей оказались без света.

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