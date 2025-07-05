Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

6 июля 2025 года он будет праздновать свое 85-летие.
«В поздравительном письме главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан», — говорится в официальном сообщении Акорды.
Токаев также подчеркнул значение важного решения первого президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья.