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Пушков назвал Стармера живым воплощением кризиса британской политики

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что премьер-министр Великобритании также стал воплощением измельчания британского политического класса.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с его низкими рейтингами поддержки является воплощением кризиса британской политики. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя публикацию журнала The Economist.

«Стармер — живое воплощение кризиса британской политики и измельчания британского политического класса. Переходными фигурами от политических тяжеловесов прошлого стали Тони Блэр по кличке Пудель Буша и Дэвид Кэмерон, проигравший референдум по Brexit. После них пошла череда клоунов и демагогов, кратковременно разбавленных миллиардером Сунаком, который в любом случае не удержался в седле премьера», — написал Пушков.

По его мнению, одним из неуспешных премьер-министров стал псевдолейборист Стармер. Пушков отметил, что Стармер стал «лишь очередным представителем этой мельчающей породы».

Ранее журнал The Economist в материале, посвященном году со дня прихода лейбористов к власти, написал о том, что премьер-министр Великобритании Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии.

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