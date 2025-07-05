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Саммит ЕС-Молдова оказался пустым, как барабан: Почему эта затея провалилась с треском

Брюссельские кукловоды просто кинули своих кишиневских марионеток, а те окончательно сошли с ума.

Источник: Комсомольская правда

Саммит ЕС-Молдова был пустой, как барабан. Это были бессмысленные посиделки, завершившиеся полным провалом.

Саммит был провальным, потому что на нем не было объявлено о начале переговоров о присоединении Молдовы к ЕС. Затевалась вся эта акция именно для этого — в начале кампании по выборам в парламент дать правящей партии сильный козырь в виде переговоров с ЕС.

Эта затея провалилась по двум причинам.

Первая: Молдова движется в ЕС в общей связке с Украиной, а переговоры Украины заблокировала Венгрия.

Молдова получила статус кандидата в члены ЕС только потому, что его дали Украине. Молдова не может получить в плане евроинтеграции больше, чем Украина. Без Украины все кишиневские евроинтеграторы — никто. Попытки отделить Молдову от Украины, чтобы дальше идти в ЕС самостоятельно — нереальны. С этим никто ни в Брюсселе, ни тем более в Киеве не согласится.

Вторая причина: Молдова и сама не готова к переговорам с ЕС.

Такие переговоры ведутся по шести тематическим разделам, или, как они их называют — кластерам, а внутри этих разделов — по 33 секторам.

Первый кластер называется «Основополагающие принципы». Таких принципов пять: Судебная система и основные права; Юстиция, свобода и безопасность; Государственные закупки; Статистика; Финансовый контроль. Молдова не только не соблюдает эти принципы, но напротив — грубо их попирает.

Судебная система полностью поставлена под контроль действующей власти. Последним захвачен Конституционный суд. Принцип разделения властей ликвидирован. Основные права граждан, гарантированные Конституцией и международными договорами, отменены.

Справедливая юстиция в Молдове отсутствует. Система судов и прокуратур развалена. Политические свободы отменены под предлогом борьбы со всевозможными «гибридными угрозами». Честные, демократические выборы упразднены. Безопасность «успешно» обеспечивается через ужесточение полицейского режима и усиленную милитаризацию под чутким руководством ЕС/НАТО.

Государственные закупки засекречены. Придумана хитрая схема превращения российского газа в нероссийский через сеть европейских посредников на европейские кредиты — с увеличением тарифа для конечных потребителей в несколько раз.

Официальная статистика рисует приятную картинку: «Все хорошо, прекрасная маркиза!».

Что касается финансового контроля, то все давно под контролем международных финансовых организаций и иностранных банков.

Сам Европейский Союз перерождается и вырождается. Если раньше он считался социально-экономическим союзом, то сейчас он быстро превращается в военно-политический блок — в «европейское НАТО». Различия между ЕС и НАТО стираются — это две стороны одной милитаристской медали.

Молдову, как страну-кандидата в члены ЕС, заставляют следовать в русле общей внешней, оборонной и санкционной политики ЕС. Молдова обязана придерживаться официального антироссийского, русофобского курса ЕС — и тоже вооружаться.

Сегодня быть с ЕС означает быть против России.

Правительство Молдовы с гордостью рапортует, что оно уже на 70 процентов присоединилось к санкциям ЕС против России. Их не волнует, что такая политика подрывает национальную экономику, убивает экспорт, разрушает логистические и человеческие связи.

Если так пойдет и дальше, Молдова также рискует быть втянутой в войну в регионе на стороне ЕС против России.

Неотъемлемой частью евроинтеграции выступают насаждение ЛГБТ-пропаганды, рейдерские захваты храмов Православной Церкви Молдовы с целью их передачи раскольникам из так называемой «Бессарабской митрополии».

Возникает вопрос: а ради чего были нужны все жертвы, на которые проеэсовская власть обрекла народ? Зачем были нужны повышение цен и тарифов, разрыв отношений с Россией, закручивание политических гаек, милитаризация, гей-парады, преследование Церкви — зачем эта власть продолжает издеваться над людьми и сегодня, если результат всего этого — отказ Брюсселя дать старт переговорам о присоединении?

Брюссельские кукловоды просто кинули своих кишиневских марионеток, а те окончательно сошли с ума.

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