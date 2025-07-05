Саммит ЕС-Молдова оказался пустым, как барабан: Почему эта затея провалилась с треском

Молдова получила статус кандидата в члены ЕС только потому, что его дали Украине. Молдова не может получить в плане евроинтеграции больше, чем Украина. Без Украины все кишиневские евроинтеграторы — никто. Попытки отделить Молдову от Украины, чтобы дальше идти в ЕС самостоятельно — нереальны. С этим никто ни в Брюсселе, ни тем более в Киеве не согласится.