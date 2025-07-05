NBC News: Цукерберга выгнали из Овального кабинета во время секретного совещания

В конце прошлого года стало известно, что ~Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа~. По информации WSJ, Цукерберг этим жестом пытался наладить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил бизнесмена в заговоре против него на выборах в 2020-м и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.