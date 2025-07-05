Почетное консульство Молдовы открылось в Цюрихе

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Молдова расширила свое дипломатическое присутствие в Швейцарии, в Цюрихе официально открылось Почетное консульство республики, сообщили в пресс-службе МИД.
В церемонии открытия участвовали дипломаты, представители делового сообщества, а также члены молдавской диаспоры.
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Молдовы Каролина Перебинос подчеркнула важность события.
«Этот момент символизирует не только открытие нового представительства в одном из самых динамичных экономических и культурных центров Европы, но и нашу глубокую приверженность укреплению отношений между Республикой Молдова и Швейцарской Конфедерацией», — сказал Перебинос.
Посол Молдовы в Швейцарии Владимир Кук приветствовал расширение молдавского дипломатического присутствия, отметив, что новое консульство послужит активизации двустороннего экономического сотрудничества.
Почетный консул Валентина Чебан поблагодарила за доверие и выразила готовность содействовать продвижению имиджа Республики Молдова в Швейцарии, содействуя торговым и культурным связям между двумя странами.