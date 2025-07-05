Пашинян вновь заявил о необходимости новой Конституции в Армении

Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, Пашинян выступил с заявлением на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию принятия Конституции Армении.
Он подчеркнул, что стране нужен новый основной закон, который будет утверждён народом и станет «родным правилом жизни в своём отечестве — государстве».
Ранее сообщалось, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше