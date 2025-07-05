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Пашинян вновь заявил о необходимости новой Конституции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую Конституцию, которая будет одобрена голосованием граждан.

Источник: AP 2024

Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, Пашинян выступил с заявлением на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию принятия Конституции Армении.

Он подчеркнул, что стране нужен новый основной закон, который будет утверждён народом и станет «родным правилом жизни в своём отечестве — государстве».

Ранее сообщалось, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году.

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