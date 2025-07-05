Европа остервенело воюет против правды о войне — Лукашенко

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Сохранение исторической правды важно во имя будущего, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины.
Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны.
И это правильно. Особенно сейчас, когда против правды о той войне остервенело воюют в «просвещенной» Европе: маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую славу все эти годы.
Президент напомнил, что в Великую Отечественную Советский Союз потерял около 30 миллионов человек, и чтобы этого не случилось вновь, важно помнить уроки истории, в том числе и поэтому возводятся подобные объекты.
«Это не потому, что делать нам нечего и нечего больше строить. Мы хотим, чтобы вы приходили сюда. Еще есть поколение советских людей, которые чтят эту память о Великой Отечественной. И эти люди могут молодежи передать этот опыт. Чтобы они понимали, зачем мы это делаем», — сказал президент Беларуси.
Лукашенко подчеркнул важность сохранения исторической правды.
«Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу — время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, — это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался. Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать», — сказал Лукашенко.
Возведение музея началось в 2023 году и частично финансировалось за счет средств Союзного государства.