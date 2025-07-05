Европа остервенело воюет против правды о войне — Лукашенко

«Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу — время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, — это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался. Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать», — сказал Лукашенко.