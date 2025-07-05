Срочники из Челябинска будут служить в Президентском полку

Поэтому у срочников детально изучают родословную, оценивают их физическую и морально-психологическую подготовку. Ребята проходят большое количество собеседований, тестирований. Они направлены на умение вести себя в стрессовых и экстремальных ситуациях. Самые достойные отправляются служить в Президентский полк.