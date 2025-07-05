Срочники из Челябинска будут служить в Президентском полку

Отбор новобранцев ведут сотрудники ведомства совместно с военкоматами и призывными комиссиями. Пополняют ряды срочников войсковой части Кремля ребята из 30 регионов страны.
В УФСБ рассказали, что кандидаты проходят жесткий отбор. Президентский полк охраняет Московский Кремль, принимает участие в протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, несет службу у Вечного огня. Он имеет статус спецслужбы, подчиняясь Верховному Главнокомандующему.
Поэтому у срочников детально изучают родословную, оценивают их физическую и морально-психологическую подготовку. Ребята проходят большое количество собеседований, тестирований. Они направлены на умение вести себя в стрессовых и экстремальных ситуациях. Самые достойные отправляются служить в Президентский полк.