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Срочники из Челябинска будут служить в Президентском полку

Срочники из Челябинска будут служить в Президентском полку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Источник: пресс-службы УФСБ по Челябинской области

Отбор новобранцев ведут сотрудники ведомства совместно с военкоматами и призывными комиссиями. Пополняют ряды срочников войсковой части Кремля ребята из 30 регионов страны.

В УФСБ рассказали, что кандидаты проходят жесткий отбор. Президентский полк охраняет Московский Кремль, принимает участие в протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, несет службу у Вечного огня. Он имеет статус спецслужбы, подчиняясь Верховному Главнокомандующему.

Поэтому у срочников детально изучают родословную, оценивают их физическую и морально-психологическую подготовку. Ребята проходят большое количество собеседований, тестирований. Они направлены на умение вести себя в стрессовых и экстремальных ситуациях. Самые достойные отправляются служить в Президентский полк.