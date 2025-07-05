Дрозденко сделал объявление для жителей Ленинградской области

В Ленинградской области отменен отбой воздушной безопасности. Об этом сообщил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал Александр Дрозденко в telegram-канале.
До этого об опасности БПЛА было объявлено в 16:25 по местному времени. Также наблюдались перебои со связью.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше