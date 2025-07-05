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Дрозденко сделал объявление для жителей Ленинградской области

Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области отменен отбой воздушной безопасности. Об этом сообщил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — написал Александр Дрозденко в telegram-канале.

До этого об опасности БПЛА было объявлено в 16:25 по местному времени. Также наблюдались перебои со связью.

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