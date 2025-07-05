90 законов принял мажилис Казахстана за десять месяцев

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. Мажилис парламента Казахстана сообщил, сколько законов и проектов было рассмотрено во время третьей сессии.
В период со 2 сентября 2024-го по 30 июня 2025 года в работе мажилиса находились 153 законопроекта. Из них 66 проектов перешли с предыдущей сессии.
При этом, инициаторы отозвали два проекта закона.
90 законопроектов были приняты и направлены в сенат. Это 15 депутатских и 75 правительственных законопроектов. 78 были подписаны президентом.
Что касается мероприятий, то за сессию прошло более тысячи обсуждений на разных уровнях — от рабочих групп до выездных и тематических заседаний.
За десять месяцев мажилис провел 1078 заседаний рабочих групп по законопроектам. А также 221 заседание комитетов и 39 пленарных заседаний. Провели три совместных с сенатом мероприятия.
Среди значимых законов, подписанных президентом:
- Налоговый кодекс;
- Бюджетный кодекс;
- Закон об аквакультуре;
- Водный кодекс.
- А также закон об амнистии и другие.
Мажилис провел 74 двусторонние встречи на международном уровне и различные заседания в сфере экономики и сотрудничества.
Депутаты ушли на каникулы, к работе вернутся в сентябре.