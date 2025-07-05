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90 законов принял мажилис Казахстана за десять месяцев

Нижняя палата парламента подвела итоги работы.

Источник: Пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

АСТАНА, 5 июл — Sputnik. Мажилис парламента Казахстана сообщил, сколько законов и проектов было рассмотрено во время третьей сессии.

В период со 2 сентября 2024-го по 30 июня 2025 года в работе мажилиса находились 153 законопроекта. Из них 66 проектов перешли с предыдущей сессии.

При этом, инициаторы отозвали два проекта закона.

90 законопроектов были приняты и направлены в сенат. Это 15 депутатских и 75 правительственных законопроектов. 78 были подписаны президентом.

Что касается мероприятий, то за сессию прошло более тысячи обсуждений на разных уровнях — от рабочих групп до выездных и тематических заседаний.

За десять месяцев мажилис провел 1078 заседаний рабочих групп по законопроектам. А также 221 заседание комитетов и 39 пленарных заседаний. Провели три совместных с сенатом мероприятия.

Среди значимых законов, подписанных президентом:

  • Налоговый кодекс;
  • Бюджетный кодекс;
  • Закон об аквакультуре;
  • Водный кодекс.
  • А также закон об амнистии и другие.

Мажилис провел 74 двусторонние встречи на международном уровне и различные заседания в сфере экономики и сотрудничества.

Депутаты ушли на каникулы, к работе вернутся в сентябре.