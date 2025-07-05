Школы нового поколения открывают двери для молодых учителей

В условиях стремительных изменений, когда технологии, профессии и рынки трансформируются буквально на глазах, именно школа может дать ребёнку то, что останется с ним на всю жизнь: уверенность в себе, способность учиться и адаптироваться, веру в свои силы и уважение к другим. И в центре этой школы — учитель. Молодой, вдохновлённый, подготовленный — тот, кто ведёт за собой и помогает расти. Такие учителя нужны сегодня больше, чем когда-либо. И именно сейчас — время, когда государство и общество могут вместе сделать всё, чтобы они не ушли, а остались. Чтобы школа была не просто местом знаний, а пространством будущего.