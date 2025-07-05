The Hill: республиканцы опасаются, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и Маском начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки нынешний глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике упомянутый законопроект и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.