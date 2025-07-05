НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана.
«Мы только что закончили интервью с Масудом Пезешкианом, являющимся действующим президентом Ирана, а также 70-летним кардиохирургом, с которым мы были в состоянии войны всего полторы недели назад», — заявил журналист в видеосообщении, размещенном на его странице в Х.
Карлсон также сообщил, что основной целью интервью является попытка узнать у главы исполнительной ветви власти всю правду о его планах насчет взаимоотношений с Израилем и США.
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