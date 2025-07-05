Такер Карлсон сообщил, что взял интервью у президента Ирана

«Мы только что закончили интервью с Масудом Пезешкианом, являющимся действующим президентом Ирана, а также 70-летним кардиохирургом, с которым мы были в состоянии войны всего полторы недели назад», — заявил журналист в видеосообщении, размещенном на его странице в Х.