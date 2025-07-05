Трамп ответил, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине

4 июля Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба. Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной, и проверит, “действительно ли что-то было приостановлено”». За несколько дней до их разговора Госдеп США объявил о приостановке поставок части оружия Киеву.