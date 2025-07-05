Власти Украины не пустили Порошенко в Испанию и Италию

Сам Порошенко упрекнул власти в том, что дипломатией занимаются некомпетентные люди, указав, в частности, на кризис в отношениях с Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. «Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему это происходит? Потому что, мягко говоря, украинские власти испытывают коммуникационные проблемы с новой американской администрацией. Сколько еще мы должны наступить на грабли из-за некомпетентности, непрофессионализма этой команды?» — цитирует его пресс-служба партии.