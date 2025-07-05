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Власти Украины не пустили Порошенко в Испанию и Италию

Экс-президент страны упрекнул власти в том, что дипломатией занимаются некомпетентные люди, указав, в частности, на кризис в отношениях с Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинские власти заблокировали командировку экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Испанию и Италию. Об этом заявила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера “Европейской солидарности” — в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Сам Порошенко упрекнул власти в том, что дипломатией занимаются некомпетентные люди, указав, в частности, на кризис в отношениях с Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. «Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему это происходит? Потому что, мягко говоря, украинские власти испытывают коммуникационные проблемы с новой американской администрацией. Сколько еще мы должны наступить на грабли из-за некомпетентности, непрофессионализма этой команды?» — цитирует его пресс-служба партии.

Порошенко также констатировал «ухудшение коммуникации» с Китаем и ЕС. «Мы должны быть компетентными, профессионалами и патриотами. И переговорную группу нужно менять и стране объединяться. Брать опыт Израиля по созданию правительства национального единства», — добавил он.

В партии призвали власть прекратить блокировку зарубежных визитов депутатов. При этом ни партия, ни Порошенко не упомянули развернувшийся недавно скандал вокруг его командировок. Как сообщали украинские СМИ, в апреле экс-президент, между своими командировками в Висбаден и Валенсию, заехал в Турцию, где подарил своим детям $1 млн. Еще в феврале этого года Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, которые, в частности, предусматривают блокировку его активов на территории Украины.

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