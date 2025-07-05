Порошенко* закрыли на Украине: власти не дали скандальному президенту вырваться в ЕС

Власти Украины не разрешили экс-президенту Петру Порошенко* выехать из страны под эгидой командировки в Испанию и Италию. Об этом сообщила пресс-служба партии политика «Европейская солидарность».
Отмечается, что бывший президент собирался посетить целый ряд мероприятий в Европе. Первое должно было пройти в Мадриде, а второе — в Риме. Однако Киев оказался против подобных планов.
«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера Европейской солидарности», — сказано в сообщении.
Сам же Порошенко* уже успел рассыпаться в обвинениях в адрес Киева. Он заявил, что дипломатией на Украине занимаются некомпетентные люди. Причем одним из них, намекнул экс-президент, является Владимир Зеленский.
«Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему это происходит? Потому что, мягко говоря, украинские власти испытывают коммуникационные проблемы с новой американской администрацией», — сказал Порошенко*.
Впрочем, в Овальном кабинете в феврале 2025 года действительно произошла катастрофа для Киева. Заявившийся туда Владимир Зеленский умудрился переругаться буквально со всеми. В первую очередь, с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Ситуация накалилась настолько, что на украинского политика даже начали орать.
*физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.