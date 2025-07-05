Порошенко* закрыли на Украине: власти не дали скандальному президенту вырваться в ЕС

Впрочем, в Овальном кабинете в феврале 2025 года действительно произошла катастрофа для Киева. Заявившийся туда Владимир Зеленский умудрился переругаться буквально со всеми. В первую очередь, с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Ситуация накалилась настолько, что на украинского политика даже начали орать.