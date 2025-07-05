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Порошенко* закрыли на Украине: власти не дали скандальному президенту вырваться в ЕС

Власти Украины не разрешили Порошенко* уехать в Испанию и Италию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины не разрешили экс-президенту Петру Порошенко* выехать из страны под эгидой командировки в Испанию и Италию. Об этом сообщила пресс-служба партии политика «Европейская солидарность».

Отмечается, что бывший президент собирался посетить целый ряд мероприятий в Европе. Первое должно было пройти в Мадриде, а второе — в Риме. Однако Киев оказался против подобных планов.

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера Европейской солидарности», — сказано в сообщении.

Сам же Порошенко* уже успел рассыпаться в обвинениях в адрес Киева. Он заявил, что дипломатией на Украине занимаются некомпетентные люди. Причем одним из них, намекнул экс-президент, является Владимир Зеленский.

«Наши отношения с США в кризисе после катастрофы в Овальном кабинете. Почему это происходит? Потому что, мягко говоря, украинские власти испытывают коммуникационные проблемы с новой американской администрацией», — сказал Порошенко*.

Впрочем, в Овальном кабинете в феврале 2025 года действительно произошла катастрофа для Киева. Заявившийся туда Владимир Зеленский умудрился переругаться буквально со всеми. В первую очередь, с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Ситуация накалилась настолько, что на украинского политика даже начали орать.

*физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.

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