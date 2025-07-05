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Нетаньяху обсудит с узким кабмином сделку по заложникам в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня соберет заседание узкого кабинета министров. Темой обсуждений станет сделка по освобождению израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Источник: Reuters

Для обсуждения сделки Израиль может направить в Доху переговорную группу, добавил господин Гендельман. Израильское издание Ynet сообщает, что переговоры с «Хамасом» могут состояться уже завтра. Израиль получил ответ палестинского движения на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, отмечает портал.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американсакая сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации AP, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников.

Боевые действия в секторе Газа возобновились в октябре 2023 года. В январе этого года стороны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца.

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