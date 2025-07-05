Рютте: Россия производит в разы больше боеприпасов, чем все страны НАТО

«Мы имеем дело с серьезным геополитическим вызовом. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в современной истории. Они производят за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО за год», — сказал он в интервью газете The New York Times.