Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и КНР

Рютте считает, что «если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань», он сначала позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Путину и сказать: «Я собираюсь сделать это, и мне необходимо, чтобы ты отвлек (США — Ред.) в Европе, напав на территорию НАТО» «. В интервью газете New York Times Рютте, описав такую последовательность, Рютте добавил: “Скорее всего, все так и будет”.