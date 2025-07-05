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Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и КНР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества Москвы и Пекина, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте описал, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества Москвы и Пекина, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».

Рютте считает, что «если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань», он сначала позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Путину и сказать: «Я собираюсь сделать это, и мне необходимо, чтобы ты отвлек (США — Ред.) в Европе, напав на территорию НАТО» «. В интервью газете New York Times Рютте, описав такую последовательность, Рютте добавил: “Скорее всего, все так и будет”.

И чтобы этого избежать, следует, по словам генсека военного альянса, укреплять НАТО и работать в индо-тихоокеанском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения России и Китая не направлены против кого-либо.

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