«Я не знаю»: Трамп признался, что не уверен в своей способности помирить Россию и Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что больше не уверен в своей способности помирить Россию и Украину. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолёта Air Force One, отвечая на вопрос о том, уверен ли он в возможности прекращения боевых действий.