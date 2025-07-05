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«Я не знаю»: Трамп признался, что не уверен в своей способности помирить Россию и Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что больше не уверен в своей способности помирить Россию и Украину. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолёта Air Force One, отвечая на вопрос о том, уверен ли он в возможности прекращения боевых действий.

Источник: Life.ru

«Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдёт это или нет», — передаёт слова американского лидера издание Politico.

При этом Трамп подтвердил, что желает завершения конфликта. Воспользовавшись случаем, он вновь заявил, что ответственность за украинский кризис лежит на бывшем президенте США Джо Байдене, который был его предшественником.

Стоит отметить, что урегулирование конфликта на Украине было одним из обещаний Трампа, которое он сделал во время своей предвыборной кампании.

Ранее стало известно, что на Украине прокатила волна поники после того, как Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи. Причина прекращения поставок заключалась в том, что оборонные склады американской стороны с собственными ракетами и системами ПВО оказались почти полностью опустошёнными.

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