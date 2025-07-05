Не опять, а снова: Украинские власти не отпустили Порошенко* в Испанию и Италию

Запланированный визит бывшего президента Незалежной Петра Порошенко* в Испанию и Италию был сорван из-за действий украинских властей. Об этом сообщила пресс-служба его политической партии «Европейская солидарность». Экс-лидер страны намеревался посетить важные мероприятия за рубежом — съезд популярной в Испании Народной партии и конференцию по восстановлению Украины, запланированную в Риме.