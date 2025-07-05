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Не опять, а снова: Украинские власти не отпустили Порошенко* в Испанию и Италию

Запланированный визит бывшего президента Незалежной Петра Порошенко* в Испанию и Италию был сорван из-за действий украинских властей. Об этом сообщила пресс-служба его политической партии «Европейская солидарность». Экс-лидер страны намеревался посетить важные мероприятия за рубежом — съезд популярной в Испании Народной партии и конференцию по восстановлению Украины, запланированную в Риме.

Источник: Life.ru

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера “Европейской солидарности” — в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины», — уточнили в сообщении, размещённом на сайте партии.

После неприятного инцидента Порошенко* раскритиковал правительство за неэффективность дипломатической работы, особо отметив кризис в отношениях с США. Напряжённость с Вашингтоном, по мнению политика, стала следствием словесной стычки между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, произошедшей в Белом доме. Бывший президент подчеркнул, что всему виной «некомпетентность и непрофессионализм» команды экс-комика.

Отметив нарастающие проблемы во взаимодействии с Китаем и Европейским союзом, Порошенко* также выступил с решительным призывом. По его мнению, настало время «менять переговорную группу и объединять страну».

Ранее экс-президент Украины оказался в эпицентре общественного возмущения. Причиной тому стала информация, которую активно распространили в Сети ресурсы Незалежной, мол, во время отдыха в Турции Пётр Порошенко* передал детям крупную сумму — порядка миллиона долларов.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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