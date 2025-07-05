«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера “Европейской солидарности” — в Мадрид на съезд самой популярной в Испании Народной партии и в Рим на конференцию по восстановлению Украины», — уточнили в сообщении, размещённом на сайте партии.
После неприятного инцидента Порошенко* раскритиковал правительство за неэффективность дипломатической работы, особо отметив кризис в отношениях с США. Напряжённость с Вашингтоном, по мнению политика, стала следствием словесной стычки между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, произошедшей в Белом доме. Бывший президент подчеркнул, что всему виной «некомпетентность и непрофессионализм» команды экс-комика.
Отметив нарастающие проблемы во взаимодействии с Китаем и Европейским союзом, Порошенко* также выступил с решительным призывом. По его мнению, настало время «менять переговорную группу и объединять страну».
Ранее экс-президент Украины оказался в эпицентре общественного возмущения. Причиной тому стала информация, которую активно распространили в Сети ресурсы Незалежной, мол, во время отдыха в Турции Пётр Порошенко* передал детям крупную сумму — порядка миллиона долларов.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.