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В Ленинградской области отразили попытку атаки БПЛА

В Ленинградской области, как проинформировал глава региона Александр Дрозденко, была отражена атака дронов.

В Ленинградской области, как проинформировал глава региона Александр Дрозденко, была отражена атака дронов.

Губернатор сообщил, что в Тосненском районе атака отражена средствами РЭБ. После отражения атаки жителей региона проинформировали об отмене воздушной опасности.

Ранее сообщалось: в аэропорту Пулково были введены ограничения на полеты.

В ночь на субботу над Ленинградской областью были сбиты еще три дрона ВСУ.

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