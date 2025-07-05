В Ленинградской области отразили попытку атаки БПЛА

В Ленинградской области, как проинформировал глава региона Александр Дрозденко, была отражена атака дронов.
Губернатор сообщил, что в Тосненском районе атака отражена средствами РЭБ. После отражения атаки жителей региона проинформировали об отмене воздушной опасности.
Ранее сообщалось: в аэропорту Пулково были введены ограничения на полеты.
В ночь на субботу над Ленинградской областью были сбиты еще три дрона ВСУ.
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