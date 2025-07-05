«Не будем наивными»: Генсек НАТО рассказал о плане военного сотрудничества России и Китая

«Растёт понимание, и давайте не будем наивными на этот счёт: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: “Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек [США] в Европе, напав на территорию НАТО”, — заявил Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что для предотвращения такого сценария необходимо укреплять альянс и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении. Он также отметил, что у НАТО есть планы на случай возможного нападения России на Эстонию, и что реакция альянса будет «разрушительной». Однако Рютте не стал раскрывать подробности этих планов.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил резкое несогласие с высказываниями МИД РФ Сергея Лаврова, который упомянул возможность распада НАТО. Он отметил, что дипломат занимает пост министра иностранных дел России уже длительное время, но, по его мнению, за этот период не сделал ничего значимого.