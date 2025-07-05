«Не будем наивными»: Генсек НАТО рассказал о плане военного сотрудничества России и Китая

«Растёт понимание, и давайте не будем наивными на этот счёт: если Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Владимировичу Путину в Москве и сказать ему: “Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек [США] в Европе, напав на территорию НАТО”, — заявил Рютте.