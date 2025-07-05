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Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 5 июл — РИА Новости. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации переизбрал Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА Новости в партии.

Источник: © РИА Новости

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области.

Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.

Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.

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