Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу. Съезд проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области.
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.
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