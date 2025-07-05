Симоньян объяснила частые изменения позиции Трампа по Украине

«Почему он так делает? Это действительно так, у него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться, или по каким-то другим причинам? Или же это оттого, что президенты США действительно не управляют США, а управляет “дипстейт”, и он не дает ему закончить украинский конфликт так, как ему бы хотелось? Или же четвертое — это, как они там говорят… всё вышеперечисленное?.. Я не знаю, но в ситуации, когда, как они говорят, лидер свободного мира говорит нам: “Всё, мы перестали поставлять оружие на Украину”, а на следующий день: “Нет, мы не перестали поставлять оружие на Украину”… какие я могу делать выводы и прогнозы? Никаких… Но я думаю, что Трамп — человек крайне разумный, а как человек крайне разумный он думает или должен думать — и думает, я уверена, в первую очередь о своей стране. И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. Как наш президент говорит: “О доме надо думать, о доме”. Украина так далеко, так непонятно — и зачем? Там вот Калифорния отвалиться собирается, какая уж тут Украина?» — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».