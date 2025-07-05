Симоньян объяснила частые изменения позиции Трампа по Украине

Ранее в эфире она заявила, что мир на Украине зависит от того, продолжит ли Америка воевать за Киев, поставляя оружие. Симоньян при этом упомянула, что мнение американского президента по этому поводу может меняться каждые несколько дней.
«Почему он так делает? Это действительно так, у него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться, или по каким-то другим причинам? Или же это оттого, что президенты США действительно не управляют США, а управляет “дипстейт”, и он не дает ему закончить украинский конфликт так, как ему бы хотелось? Или же четвертое — это, как они там говорят… всё вышеперечисленное?.. Я не знаю, но в ситуации, когда, как они говорят, лидер свободного мира говорит нам: “Всё, мы перестали поставлять оружие на Украину”, а на следующий день: “Нет, мы не перестали поставлять оружие на Украину”… какие я могу делать выводы и прогнозы? Никаких… Но я думаю, что Трамп — человек крайне разумный, а как человек крайне разумный он думает или должен думать — и думает, я уверена, в первую очередь о своей стране. И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. Как наш президент говорит: “О доме надо думать, о доме”. Украина так далеко, так непонятно — и зачем? Там вот Калифорния отвалиться собирается, какая уж тут Украина?» — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Позже Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.