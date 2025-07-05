Reuters: Евросоюз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 70−80%

«ЕС намерен сократить импорт украинской пшеницы и сахара на 80%», — отмечается в сообщении. По данным агентства, украинским производителям придется продавать больше товаров на рынках Азии и Африки.
В публикации отмечается, что фермеры по всему ЕС выражали протест против потока зерновых, сахара и птицы с Украины.
По словам автора материала, ЕС была установлена квота на украинский сахар в размере 100 тыс. тонн, что выше, чем квота в 20 тыс. тонн, которая действовала до конфликта, но ниже квотируемого импорта в размере 400 тыс. тонн в 2022—2023 годах и больше 500 тыс. тонн в 2023—2024 годах.
Ранее Euractiv писало, что пошлины ЕС на сельхозпродукцию обойдутся Киеву в миллиарды евро. ЕС планирует отменить беспошлинный режим с 5 июня.