Reuters: Евросоюз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 70−80%

По словам автора материала, ЕС была установлена квота на украинский сахар в размере 100 тыс. тонн, что выше, чем квота в 20 тыс. тонн, которая действовала до конфликта, но ниже квотируемого импорта в размере 400 тыс. тонн в 2022—2023 годах и больше 500 тыс. тонн в 2023—2024 годах.