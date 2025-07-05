Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя необходимость увеличения оборонного бюджета стран альянса, отметил, что если Европа не будет готова вкладываться в свою безопасность, то ей придётся «учить русский язык». Также он вновь сделал провокационные заявления о главе МИД России Сергее Лаврове. Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре, заявив, что тот занимает свой пост «с рождения Иисуса Христа» и с тех пор «ничего полезного из его уст не вышло».