Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык

«Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы… Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придётся учить русский язык», — заявил Рютте в интервью The New York Times.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил резкое несогласие с высказываниями МИД РФ Сергея Лаврова, который упомянул возможность распада НАТО. Он отметил, что дипломат занимает пост министра иностранных дел России уже длительное время, но, по его мнению, за этот период не сделал ничего значимого.