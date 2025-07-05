КПРФ попросит Путина переименовать Волгоград

Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград поднимался и ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно выступал с подобной инициативой, а президент Владимир Путин заявлял, что решение должны принимать сами жители города. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против переименования, опасаясь высоких затрат и негативно относясь к фигуре Иосифа Сталина.