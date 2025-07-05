Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КПРФ попросит Путина переименовать Волгоград

Съезд КПРФ 5 июля принял резолюцию о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия — Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.

Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что партия обратится к Путину.

Съезд КПРФ 5 июля принял резолюцию о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия — Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.

"Партия КПРФ выступит с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область. Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина, — пояснил Новиков, предает РИА Новости.

Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград поднимался и ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно выступал с подобной инициативой, а президент Владимир Путин заявлял, что решение должны принимать сами жители города. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против переименования, опасаясь высоких затрат и негативно относясь к фигуре Иосифа Сталина.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше