«Недоразвитые фантазии»: в Совете Федерации отреагировали на заявление Рютте о России и КНР

Напомним, генсек НАТО Рютте в разговоре с журналистами предположил, что Россия якобы может вступить в сговор с Китаем и напасть на НАТО, пока КНР будет воевать с Тайванем. По словам европейского политика, лидер КНР Си Цзиньпин обязательно попросит помощи у главы России Владимира Путина.