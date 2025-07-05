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«Недоразвитые фантазии»: в Совете Федерации отреагировали на заявление Рютте о России и КНР

Пушков назвал недоразвитыми фантазиями слова Рютте о России и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте претендует на звание главного политического глупца года, высказавшись о сотрудничестве России и Китая в противостоянии с западными странами. Свое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — резюмировал российский политик.

Напомним, генсек НАТО Рютте в разговоре с журналистами предположил, что Россия якобы может вступить в сговор с Китаем и напасть на НАТО, пока КНР будет воевать с Тайванем. По словам европейского политика, лидер КНР Си Цзиньпин обязательно попросит помощи у главы России Владимира Путина.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда и никому не угрожала, более того, увеличение трат НАТО на оборону бессмысленно, поскольку это вредит в первую очередь экономике ЕС.

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