«Недоразвитые фантазии»: в Совете Федерации отреагировали на заявление Рютте о России и КНР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте претендует на звание главного политического глупца года, высказавшись о сотрудничестве России и Китая в противостоянии с западными странами. Свое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — резюмировал российский политик.
Напомним, генсек НАТО Рютте в разговоре с журналистами предположил, что Россия якобы может вступить в сговор с Китаем и напасть на НАТО, пока КНР будет воевать с Тайванем. По словам европейского политика, лидер КНР Си Цзиньпин обязательно попросит помощи у главы России Владимира Путина.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда и никому не угрожала, более того, увеличение трат НАТО на оборону бессмысленно, поскольку это вредит в первую очередь экономике ЕС.