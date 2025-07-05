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Рютте: РФ произвела за 3 месяца больше вооружения, чем НАТО за год

РФ восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории, отметил генсек НАТО.

Источник: Аргументы и факты

РФ удается выпускать за трехмесячный период в три раза больше боеприпасов, чем всем странам НАТО за один год. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в комментарии The New York Times (NYT).

«В настоящее время Россия производит в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все государства НАТО за год», — отметил Рютте.

Он также добавил, что конфликт на Украине якобы имеет связь с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь понимают и в России, и в Китае.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте описал план военного сотрудничества Китая и России. Он также призвал укреплять Североатлантический альянс и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении.

Также Рютте ранее заявил, что Украина не сможет в ближайшем будущем обойтись без поставок западных вооружений, в частности, боеприпасов и систем ПВО.

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