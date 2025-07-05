Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

На XIX Отчетно-выборном съезде Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, как сообщил «Интерфаксу» источник, переизбран председателем ЦК КПРФ.
Решение, как уточнил собеседник агентства, было принято путем открытого голосования.
На съезде партии был обновлен состав ЦК КПРФ. Так, в него включен депутат Мосгордумы, внук председателя КПРФ Леонид Зюганов.
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