Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Как сообщало URA.RU, Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с момента основания партии в 1993 году и регулярно переизбирался на этот пост, последний раз — в апреле 2021 года. XIX отчетно-выборный съезд, на котором вновь поддержали его кандидатуру, совпал с недавним 81-летием политика, которое отметили поздравлениями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.