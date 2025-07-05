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Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Геннадий Зюганов вновь избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения.

Коммунисты вновь поддержали кандидатуру своего лидера.

Геннадий Зюганов вновь избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения.

«Девятнадцатый отчетно-выборный съезд открылся 5 июля, в субботу. Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ», — сообщило РИА Новости.

По сведениям издания, мероприятие проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Московской области. Делегаты съезда поддержали кандидатуру 81-летнего Зюганова большинством голосов.

Как сообщало URA.RU, Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с момента основания партии в 1993 году и регулярно переизбирался на этот пост, последний раз — в апреле 2021 года. XIX отчетно-выборный съезд, на котором вновь поддержали его кандидатуру, совпал с недавним 81-летием политика, которое отметили поздравлениями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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